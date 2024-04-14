استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

ذئب كرداسة لمعت عيناه بشراسة عندما وقعت على ابنة الجيران الصبية طالبة الاعدادية وجسدها الذي يكبر عن سنوات عمرها فاستغل جيرتهما وأوهما بالحب حتى نجح في استدراجها الى شقته والتهم براءتها وانتهك حرمة جسدها عدة مرات قبل ان تدرك الفتاة ما يحدث لها من أفعال مشينة لتبلغ والدها الذي قرر اللجوء الى القانون للقصاص لشرفها المدنس.

داخل مركز شرطة كرداسة كان يتابع المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث سير الحالة الامنية خلال إجازة عيد الفطر عندما أخبره أحد المجندين بإصرار عامل على لقائه ورفضه الذهاب الى "النبطشية" لتحرير المحضر الذي يريده، طلب رئيس المباحث إدخال العامل إليه بعدما شعر بضخامة الأمر ليدخل إليه رجل خمسيني أخفت الدموع ملامح وجهه الغاضب وتمسك بيده فتاة في العقد الثاني من عمرها وجسدها يرتعد وملامحها يسيطر عليها الخوف.

جلس العامل وجاورته ابنته ومرت دقائق قليلة قبل أن ينطق قائلا: "جاري المجرم ضيع شرف بنتي يا بيه وانا عايز حقها بالقانون".. انهى كلماته الصعبة ليحين دور الفتاة التي روت تفاصيل معاناتها وقالت أن جارهم المنجد اعتاد إلقاء الكلمات المعسولة على مسامعها ويتغزل فيها واستمر الأمر لفترة وكانت تبتسم له وتخبره أنه مثل شقيقها حتى أقنعها بالدخول الى شقته للتحدث سويا لفترة قصيرة وما أن دخلت معه إلى شقته جردها من ملابسها تحت تاثير كلمات الحب على مشاعرها الصغيرة وانتك براءتها وتعدى عليها جنسيا بعلاقة غير كاملة - دون افقادها عذريتها- وتكرر الأمر عدة مرات بعدما كان يهددها بإخبار والدها بفضيحتها قائلا لها: "ابوكي لو عرف هتتفضحي وتفضحيه ومش بعيد يقتلك".

استكملت الفتاة ببكاء أنها قررت عدم الاستسلام لتهديداته مرة أخرى وصارحت والدها بما حدث لها ليصطحبها مسرعا الى قسم الشرطة دون أن يواجه الشاب حتى لا يتطور الأمر الى جريمة أخرى أو يستطيع الهرب قبل القبض عليه.

التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية كشفت عن ملابسات الاعتداء الجنسي على الطالبة المجني عليها حيث تبين أن المتهم كان يستدرج الطالبة مستغلا صغر سنها ومعرفتها به لكونه جارها بمنطقة سكنها، واعتدى عليها جنسيًا عدة مرات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يستدرج الطالبة إلى مسكنه ويعتدي عليها - علاقة غير كاملة- خشية فضحه وكشف سره، مبينة أن الطالبة أخبرت والدها بما كان يفعله جارها العشريني، بعدما سئمت أفعاله، ليتوجه الأب إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

انطلقت مأمورية استهدفت المتهم، وتمكنت من القبض عليه، وبمواجهته انكر في بادئ الأمر ارتكابه الواقعة، وبمواجهته بأقوال الفتاة أقر بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.