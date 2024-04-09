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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

ارشيفية
ارشيفية

تواصل جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيقات في واقعة هتك عرض فتاة قاصر على يد شابين في شقة أحدهما لمدة 3 أيام بمنطقة البساتين، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن حقيقة استدراجها والتعدي عليها من عدمه.

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وكشفت التحقيقات، أن الفتاة استقلت "توك توك" كان بداخله شاب، وعقب ضبط الشاب قال إن الفتاة كان تدعي أنها هاربة من بيتها خوفًا من والدها وأنه أخذها إلى منزله وظلت برفقته 3 أيام صبح وبالليل، وقاموا بالتعدي عليها هو وصديقه، كما تمكن رجال المباحث من القبض عليهما.

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البداية..

عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغ من أسرة فتاة تدعي "ملك" يفيد باختفاء ابنتهم عن المنزل على غير عادتها في منطقة البساتين، وأجرى رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جهات التحقيق فتاة قاصر شقة تفريغ كاميرات المراقبة توك توك

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