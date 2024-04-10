جرائم الجيزة في 48 ساعة .. الرذيلة وراء جناية بشتيل

آخر ساعات في شهر رمضان الكريم كانت محافظة الجيزة على موعد مع عدد من الجرائم البشعة كان ابرزها مشهدا مرعبا لجثة طائرة سقطت من الطابق الثامن لتهبط امام المارة عارية ومكبلة بالحبال، كما تسبب اب في مفارقة ابنه للحياة بمنطقة الوراق بعدما عنفه على تأخره خارج المنزل وعندما حاول الابن الهرب من فتك ابيه به سقط على السلم ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة الثالثة كانت ن نصيب شاب في منطقة الوراق عاتب جاره على دخول كلبه الى منزلهم فعاقبه بطعنة قاتلة وسط صرخات الجيران.

جريمة شرف

الجريمة الأولى كانت في منطقة بشتيل بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة والتي اكتشفها المصلين بمسجد بشتيل حيث فوجئوا اثناء خروجهم من الصلاة بجثة تهبط من أعلى لتستقر اسفل اقدامهم لشاب عاريا تماما مغطى بالدماء ومكبل بالحبال ولم تدم انفاسه دقائق قليلة قبل ان تنقطع ويسلم روحه لبارئها.

تعالت اصوات بعض الاهالي "هاتوا ملاية ولا بطانية نستره بيها"، وضع الاهالي الغطاء على جثة الشاب العاري بينما تولى البعض الاخر مهمة ابلاغ الشرطة فحضرت على الفور قوة من مركز شرطة اوسيم وما هي الا ساعات قليلة واتضحت خيوط الجريمة بعدما حددت التحريات الشقة التي سقطت منها الجثة وتبين انها لسيدة متزوجة لديها طفلتين وزوجها كان في عمله وقت الحادث.

التحريات كشفت عن جريمة شرف بطلها شقيقي السيدة بعدما اكتشفا وجود علاقة غير شرعية بين شقيقتهما والمجني عليه حيث وصلت اليهما احاديث متفرقة من اهل القرية عن سلوك شقيقتهما المعيب لاستقبالها رجل غريب في غياب زوجها فقررا الثأر لشرفهما وراقبا منزل شقيقتهما وما ان شاهدا العشيق يصعد الى شقتها انتظر قليلا ثم تبعاه ليجداه عاريا وسط صالة الشقة فينهالا عليه ضربا ويقيدانه بالحبال وسط دموع شقيقتهما التي لم تقدر على انقاذه او حتى التوسل لهما بالتوقف عن ضربه حتى انهيا حفلة سحل العشيق بالقائه من شرفة الشقة ليسقط من الطابق الثامن يصارع الموت لمدة دقائق قبل ان يفارق الحياة.

ابنك مات

وفي منطقة الوراق وقعت الجريمة الثانية عندما عاد طفل في العاشرة من عمره الى المنزل فجرا بعد وصلة لعب ولهو طويلة مع اصدقائه الا انه عندما رأى ملامح والدة الغاضبة خشي من الفتك به خاصة ان والده قبل ساعات عنفه بشدة وتعدى عليه بالضرب "علقة موت" بسبب تأخره خارج المنزل وطلب منه عدم تكرار الامر حتى لا يصيبه مكروه ويرحم قلقهم عليه.

كرر الطفل الامر بعدما سيطرت عليه رغبته في اللعب وعدم العودة الى المنزل وعندما انتهى تماما من لعبه كان حل وقت اذان الفجر فعاد بخطى متمهلة الى المنزل داعيا ان يكون والده ذهب للنوم حتى لا يقع تحت يديه الا انه مجرد دخول المنزل شاهد وجه ابيه الغاضب فخرج من الشقة مسرعا هاربا على السلم الا انه سقط من الطابق الثالث للطابق الثاني فاسرع والده بحمله الى المستشفى بعدما شاهد نزيف رأسه الا ان الطبيب صدمه بكلمة "البقاء لله".

خناقة شحاتة وحموقة بسبب كلب

وفي الوراق ايضا تدخل كهربائي يدعى "احمد شحاتة" لفض خلاف بين جيرانه حيث عاتب احدهم "أحمد حموقة" على الوقوف بكلبه الشرس وسط الشارع وارهاب المارة وان الكلب دخل الى منزله وتسب في فزع اسرته واشتد الخلاف بين الطرفين عندما رفض "حموقة" عتاب جاره وتطور الامر الى التشابك بالايدي فتدخل "شحاتة" ليفض بينهما واصطحب صاحب الكلب بعيدا عن الاخر مما اثار غضب الاخير من ذلك الشاب الذي يبعده عن المشاجرة فاخرج سلاح ابيض من بين طيات ملابسه ومسددا بها طعنة في صدر الشاب ليسقط غارقا في دمائه وسط صرخات وذهول الاهالي.