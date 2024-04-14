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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة العيد.. حبس المتهمين بقـ.تل شاب في معركة بكرداسة

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس المتهمين بقتل شاب في معركة بالأسلحة البيضاء بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر، كما طلبت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب وفاته، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل نطاق المركز.

 

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انتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ تحت إشراف العقيد عبد الحميد السبكي مفتش مباحث فرقة شمال اكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة، استعان على إثرها كل طرف بذويه، لينتهي الأمر بقتل الطرف الثاني بطعنة نافذة بجسده، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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