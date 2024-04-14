عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقام بالنار.. شاب يطلق رصاصتين على عمه لطرده من المنزل في الهرم

صدى البلد

أطلق شاب الرصاص على عمه انتقاما منه بسبب رغبته في طرده من منزله بمنطقة الهرم بسبب تسببه الدائم في المشاكل بين أفراد الأسرة ما أدى لاصابة العم برصاصتين في الرأس والصدر وتم نقله الى المستشفى في حالة خطرة. 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المواطنين، بوجود مصاب بطلق ناري بشارع مصطفى رشوان بمنطقة الطوابق فيصل، بسبب خلافات داخل منزل إحدى العائلات.

 

txt

جرائم الجيزة في 48 ساعة .. الرذيلة وراء جناية بشتيل

txt

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث، وتبين العثورعلى رجل مسن ملقى وسط بركة من الدماء مصاب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، أطلقهما نجل شقيقه، عاطل، بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب قيام الشاب بالاقامة في منزل المجني عليه دون رضاه وإثارة المشاكل وسط الأسرة فقرر طرده، ما دفع المتهم للشروع في قتله ثم لاذ بالفرار.

 

تم نقل المصاب الى المستشفى واخطرت النيابة العامة للتحقيق وانطلقت عدة مأموريات من مباحث الجيزة لالقاء القبض على المتهم. 

عمه الرصاص النجدة فيصل رجل مسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

جيش الاحتلال يسمح للأطفال والنساء بالعودة إلى شمال قطاع غزة

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

تحرك إسرائيلي وقلق أمريكي| أول تعليق من واشنطن على الهجوم الإيراني.. ومجلس الأمن يتدخل

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

ترشيحاتنا

روسيا: الهجوم الإيراني على إسرائيل للدفاع عن النفس

كولر لا يخسر من الزمالك.. هل تستمر العقدة البيضاء أمام الساعة السويسرية؟

أحترس تلك الأجزاء| قد تصيبك بمرض السرطان.. ما علاقة الدواجن؟

فحص 4.9 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

كابوس الإصابات يخيم على الزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلي

الرئيس الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل حال شنها هجومًا جديدًا علينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات جبارة .. تسريبات جديدة حول ساعة Galaxy Watch 7 الذكية

أسعار خرافية .. إطلالات الفنانات بالعيد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سجل خالٍ من الهزائم|هل يداوي ليفربول جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس.. وأرقام مميزة لـ«صلاح»

طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ