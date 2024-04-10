جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن كواليس مقتل شاب بعد سقوطه من الطابق الثامن عاري الجسد في منطقة بشتيل بأوسيم عقب حفلة سحل وتعذيب من أشقاء عشيقته وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

العشيقة كلمة السر

وتبين من التحريات أن العشيقة هي كلمة السر بعدما استدرجته بناء على خطة من شقيقيها اللذبن اكتشفا علاقتها المحرمة بشاب عشريني رغم أنها متزوجة وأم لطفلتين حيث قرروا الانتقام من العشيق بعد تصويره اللحظات الحميمية بينه وبين الزوجة العشيقة وهددها بها ليحصل منها على أموال مقابل عدم فضحها.

العشيقة المتهمة قالت أمام رجال المباحث أن زوجها نجار بسيط الحال تعرفت على ذلك الشاب واستقبلته في منزلها وكانت تمارس الرذيلة بعد انصراف زوجها وفي حضور طفلتيها بعدما تغلق عليهما الغرفة لذلك عندما فوجئت بعشيقها يهددها بفيديوهات فاضحة لهما سويا استعانت بشقيقها واخبرتهما بعلاقتها المحرمة والورطة التي وقعت بها فوضعا خطة لانهاء ذلك التهديد والابتزاز.

كانت الخطة أن تتواصل السيدة مع عشيقها وتطلب منه لقائه بحجة قضاء سهرة حمراء سويا "تعالى جوزي مشي راح الشغل وهنقضي وقت حلو" وبالفعل استجاب العشيق لذلك الاغراء واسرع لدالى منزل عشيقته الا انه اكتشف الفخ الذي نصب له.

ولاء زايد جديد في بشتيل

وفجرت اعترافات المتهمين بقتل عشيق شقيقتهم بمنطقة اوسيم مفاجآت عقب القاء القبض عليهم حيث اكدوا انهم لم يقوموا بالقائه من الطابق الثامن انما قام هو بالقفز من الشرفة عقب قيامهم بضربه وتجريده من ملابسه واكراهه على توقيع ايصالات امانة على غرار جريمة صيدلي حلوان ولاء زايد الذي القى بنفسه من الشرفة هربا من تعذيب زوجته واسرتها.

وقال المتهمون "شقيقا الفتاة وقريبها وصديقهم" خلال استجوابهم امام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة انهم علموا من شقيقتهم انها دخلت في علاقة غير شرعية مع شاب عشريني كان يتردد عليها في غياب زوجها ومارسا الرذيلة عدة مرات حتى فوجئت به يبتزها بمقاطع فيديو ورها لهما اثناء العلاقة فاتفق معه اشقائها على استدراجه للانتقام منه واخذ مقاطع الفيديو التي يهددها بها.

واضاف المتهمون ان شقيقتهم اتصلت هاتفيا بعشيقها وطلبت منه الذهاب اليها في المنزل لقضاء سهرة حمراء سويا بعد خروج زوجها للعمل فاستجاب لها وعندما دخل الى الشقة فوجئ بوجود باقي المتهمين الذين قالوا: "كنا عاملين ليه كمين"، وحاول العشيق الهرب الا انهم حاصروا وسيطروا عليه لكثرة عددهم عنه وجردوه من ملابسه تماما وقيدوا يديه بعدما اجبروه على توقيع 10 ايصالات امانة على بياض.

وفجر المتهمون مفاجأة عندما قالوا انهم فوجئوا بالعشيق يقفز من شباك شرفة الصالة اثناء الحديث معه ولم يتمكنوا من الامساك به ليسمعوا صوت ارتطام جسده على الارض ويفروا هاربين من الشقة.

والقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على مرتكبي جريمة بشتيل بالقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن بمنطة اوسيم حيث ضبط 5 متهمين الأخت التي استدرجت عشيقها من اجل قيام شقيقيها وقريبها وصديقهم بالانتقام لشرفهم.

ونجحت ماموريات من مباحث اوسيم في القاء القبض على المتهمين الخمسة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جثة طائرة من الثامن

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة شاب سقطت من الطابق الثامن بعقار بجوار مسجد بشتيل، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص ملابسات البلاغ.

اسفر فحص قوة امنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز اوسيم عن العثور على جثة شاب في الثلاثينات من عمره مصابا بعدة اصابات بينها حروق في انحاء متفرقة من الجسد وعار تماما حيث تم تجريده من ملابسه ومقيد بالحبال.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز العثور على الجثة حيث اشارت المعاينة والتحريات الاولية الى وجود شبهة جنائية نظرا لحالة الجثة وتقييدها بالحبال كما افادت التحريات ان المجني عليه القاه الجناة من الطابق الخامس ولم يسقط بمفرده.

التحريات التي اجراها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة توصلت الى حقيقة الواقعة حيث تبين ان المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية بسيدة متزوجة ويتردد عليها في اوقات غياب زوجها بالعمل ليمارسا الرذيلة.

اضافت التحريات ان شقيقا السيدة علما بعلاقة اختها الاثمة بعدما ترددت سمعتها على الالسنة وعايرهما بعض الاهالي بسلوك شقيقتهما واستقبالها رجلا غريبا في غياب زوجها ما اثار غضبهما وراقبا شقة اختهما حتى شاهدا عشيقها يصعد اليها وانتظرا قليلا وصعدا خلفه وعندما دخلا لشقة اختهما فوجئا به عاريا من ملابسه في صالة الشقة فانهالا عليه بالضرب وقيداه بالحبال والقيا به من شرفة الشقة بالطابق الثامن ليسقط على الارض ويصارع الموت لعدة دقائق ثم يفارق الحياة وفر الشقيقان هاربان وبرفقتهما شخص ثالث عاونهما في الجريمة.

عند وصول رجال مباحث اوسيم الى مسرح الجريمة بعد ابلاغ الاهالي بسقوط جثة عارية من الطابق الثامن تم الاستعلام عن اصحاب الشقة واستجوب ضباط الشرطة الزوجة التي أدلت بكل تفاصيل الجريمة وضبط شقيقيها لها في احضان عشيقها ما دفعهما لسحله وضربه وتقييده بالحبال ثم القاءه من الطابق الثامن ثم فرا هاربين.

وقالت الزوجة ان زوجها كان في العمل والمجني عليه اعتاد التردد عليها في غياب زوجها بعدما تعرفت عليه منذ فترة ونشأت بينهما علاقة غير شرعية حيث يذهب اليها في شقتها لممارسة الرذيلة في وجود ابنتيها حيث تدخلهما لغرفتهما حتى ينصرف عشيقها.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتنطلق عدة مأموريات من مباحث اوسيم بقيادة المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث بحثا عن المتهمين الهاربين لالقاء القبض عليهم حى نجحت في ظبطهم