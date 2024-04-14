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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني شنودة في حفل جديد على مسرح أركان الشيخ زايد أواخر أبريل

هاني شنودة
هاني شنودة

يستعد المؤلف الموسيقي هاني شنودة لتقديم حفل مختلف يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري بمسرح أركان الشيخ زايد، ويتضمن الحفل العديد من المفاجآت لجمهوره، منها تعاونه مع أوركسترا كاملة بقيادة المايسترو محمود بيومي، وسيقدم معها أعمالا جديدة ومختلفة، ومنها الموسيقى التصويرية التي قدمها مؤخرا لمسلسل "حالة خاصة" للمخرج عبدالعزيز النجار، والذي عرض قبل الموسم الرمضاني، وحقق نسب مشاهدة عالية وتصدر التريند لأكثر من مرة، لتكون المرة الاولي التي يقدم فيها موسيقي المسلسل في حفل جماهيري.
 

وقال شنودة عنه "المسلسل عبارة عن مباراة رائعة بين الممثلين، وقدمت من خلاله أمورا شديدة الجرأة حيث أحضرت مطربة سوبرانو ووضعتها وسط الموسيقى ومنحتها طابع مميز، والقائمين على المسلسل حصلوا على حقوق أغاني "فرقة المصريين" وتم وضعها داخل المسلسل وهذا أمر رائع ولم يكن لي تدخل فيه ولكنه كان بمثابة الطُعم الذي جذبني لتقديم الموسيقى التصويرية". 


وأضاف "موسيقاي تُعد المشاهد لكي يرى الفيلم نفسيًا مثلما حدث في فيلم "المشبوه" للفنان عادل إمام وسعاد حسني، وهو ملئ بالأسئلة، وأنا بالموسيقى قدمت أسئلة خلف بعضها، والمشاهد يكون مستعد لمشاهدة الفيلم معنويًا قبل أن يشاهده بعيونه، ولم أرفض طوال حياتي عملا يقدم لي، لأن كل فيلم أو مسلسل أقدمه يعطيني شحنة جديدة، وكل موسيقى جديدة تضيف لي خبرة". 
 

وتقوم حاليا شركة كيكوز للتحضير للحفل على قدم وساق، كما أكد محمود حسين منظم الحفل قائلا "ستكون سهرة فنية رائعة يتفاعل معها الجمهور العاشق للفن الراقي والموسيقى الجذابة التي تغزو العقول والقلوب دون استئذان بشكل مختلف لن يتمكن الجمهور من نسيانها أبدا، منذ الحفل الموسيقي الذي قدمه مؤخرا من خلاله أغاني فرقة المصريين منذ 3 أسابيع، وإن كان مختلفا تماما عن هذا الحفل الأخير نهائيا، حيث يقدم شنودة في الحفل ما يزيد عن 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء لم تقدم من قبل، ويستوعب المسرح  اكثر من 800 شخص".

هاني شنودة

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