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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لنا حق الدفاع عن النفس.. بيان هام للخارجية الإسرائيلية بعد الهجوم الإيراني

علم إسرائيل
علم إسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا أكدت فيه أن لتل أبيب الحق في الدفاع عن النفس بعد الهجوم الجوي الإيراني الضخم على ليلة السبت، مؤكدة ضرورة دفع إيران ثمن عدوانها”.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أوضحت الخارجية أن “الثمن الأولي” يجب أن يكون الاعتراف الفوري بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة ضد إيران، وخاصة تلك التي تستهدف برنامج طهران للصواريخ الباليستية

وأشارت: “الليلة الماضية، شنت إيران هجومًا واسع النطاق وغير مسبوق – يتكون من مئات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية – ضد إسرائيل”.

وتابعت: "هذا الهجوم يثبت ما تقوله إسرائيل منذ سنوات: إيران هي التي تقف وراء الهجمات الإرهابية في المنطقة، وهي أيضًا أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي والنظام العالمي".

وتابعت الوزارة قولها إن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، والحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، جميعهم "أكملوا" الهجوم الإيراني بهجماتهم الجوية على إسرائيل.

وأضافت: “مثل أي دولة أخرى، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجوم الإيراني الضخم، مؤكدة أن تل أبيب دافعت بنجاح عن نفسها ضد العدوان الإيراني وستواصل القيام بذلك في المستقبل.

وزارة الخارجية الاسرائيلية ايران إسرائيل

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