شاهد حطام صاروخ إيراني في منطقة سياحية على حدود الأردن

أظهرت صورة متداولة حطام صاروخ باليستي إيراني يطفو في البحر الميت بمنطقة عين بوكيك السياحية المليئة بالفنادق على الحدود الإسرائيلية الأردنية.

ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف تل أبيب قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وقال المسئول في الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض جون كيربي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن معظم الهجمات التي استهدفت إسرائيل انطلقت من الأراضي الإيرانية والباقي من وكلائها في العراق ولبنان واليمن.

وذكر كيربي "لا نعتقد أن الأمر سيتوسع لحرب إقليمية ومشاركتنا في التصدي لهجوم أمس كانت لمنع ذلك".

وأضاف أن الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا ما إذا كانوا سيردون وكيف سيردون".