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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تيك توك يخطط لمنافسة Instagram بتطبيق جديد فما القصة؟

‏TikTok يخطط لمنافسة
‏TikTok يخطط لمنافسة Instagram بتطبيق جديد فما القصة؟

أشعارات جديدة بدأ مستخدموا TikTok في تلقيها حول تطبيق جديد يسمى “ Notes ”تخطط الشركة لإطلاقه في المستقبل القريب  ويسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة الصور تمامًا مثل تطبيق Instagram.

على الجانب الآخر وفقا لموقع" techreport "أشارت TikTok أن تطبيق “Notes ” قد كان قيد التطوير، إلا أنه في المقابل الشركة لم تقوم بتقديم أي إطار زمني لإصدار تطبيق مشاركة الصور.

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يشير الإشعار الذي تلقاه العديد من مستخدمي TikTok في الأسبوعين الماضيين إلى أن Notes هو “تطبيق جديد لمنشورات الصور“.

توضح TikTok أيضًا أنه “سيتم عرض منشورات صور TikTok العامة الحالية والمستقبلية في TikTok Notes”.
 

على الجانب الآخر لا يعتبر تطبيق Notes القادم هو المشروع الوحيد الذي تعمل عليه TikTok حاليًا و تقوم الشركة أيضًا بتجربة بعض التنسيقات المختلفة مثل المنشورات النصية وبعض مقاطع الفيديو الطويلة.

مستخدموا TikTok تطبيق Instagram تطبيق “Notes ” صور TikTok مقاطع الفيديو

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