مفتي الجمهورية يعزي محافظ الغربية في وفاة والدته

تقدَّم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- والدته الكريمة، راجيًا من المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جنَّاته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.



وقال فضيلة المفتي “إننا إذ نعزي أنفسنا وأهلها وذويها في هذا المصاب الجلل، ندعو الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعلها في ملائكته المقربين، وأن يُنعم عليها بواسع رحمته ويلحقها بدار الكرامة”.