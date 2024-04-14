رحلت في هدوء.. لماذا لم يتم إقامة عزاء للفنانة شيرين سيف النصر؟

فوجئ الجميع، أمس السبت، بوفاة صاحبة الجمال البرئ، الفنانة شيرين سيف النصر، وتمت صلاة الجنازة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، دون أن يُقام لها مراسم عزاء، ما طرح تسائلات حول الأمر، لماذا لم يتم تحديد موعد عزاء لبطلة مين ميحبش فاطمة؟!

وفاة شيرين سيف النصر

أعلن شريف سيف النصر، شقيق الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، عن وفاتها عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كاتبًا:

« توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين إلهام هانم سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة.

لماذا لم يتم عمل عزاء للراحلة شيرين سيف النصر؟

تسائل الكثيرين عن سبب عدم إقامة مراسم عزاء للفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، وهو الأمر الذي أوضحه شيقيقها في نعيه لها، حيث استكمل كتابته قائلاً:

«تقتصر للمراسم على الصلاة والدفن في مقابر العائلة بدون عزاء طبقًا لوصيتها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإن لله وإنا إليه راجعون».

سبب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عام

فارقت الفنانة شيرين سيف النصر عالمنا، عن عمر يناهز 56 عامن ننتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم استخراج تصريح الدفن، ظهر أمس السبت، من مكتب صحة الشيخ زايد، وتم تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، ودُفنت في مقابر العائلة بمدافن الإمام الشافعي، بعيدًا عن أضواء الصحافة والإعلام.

عن شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر، في 27 نوفمبر 1967، في الأردن لـ أب مصري، هو الصحفي إلهام سيف النصر، يعود أصله الى الصعيد، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

تخرجت شيرين سيف النصر، في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة آخرى للفن بعد الطلاق، وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا أن زواجها انتهى بالطلاق.

وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، وبعد طلاقها، استقبلت خبر وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.