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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة السبع: إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه

صدى البلد

في تطور حديث، أعرب زعماء مجموعة الدول السبع (G7) عن قلقهم البالغ إزاء الهجوم الإيراني على إسرائيل وحذروا من خطر تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. إن اجتماع مجموعة السبع، الذي انعقد رداً على الأحداث الأخيرة، يسلط الضوء على المخاوف المتزايدة لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان صدر عقب الاجتماع، سلط زعماء مجموعة السبع الضوء على تصرفات إيران باعتبارها مساهما كبيرا في زعزعة الاستقرار الإقليمي وشددوا على الحاجة الملحة لمنع المزيد من التصعيد. وحذر البيان من أن سلوك إيران يهدد بإثارة تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة، وهو ما يجب تجنبه بأي ثمن.

ودعا زعماء مجموعة السبع إيران ووكلائها إلى وقف هجماتهم في المنطقة، مما يشير إلى موقف موحد ضد المزيد من العدوان. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا التزامهم بالعمل من أجل تحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، مشددين على أهمية تهدئة التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة المنكوبة بالصراع.

إن مجموعة السبع، التي تتألف من المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، تعمل كمنصة بالغة الأهمية للعمل المنسق والدبلوماسية بشأن القضايا العالمية. وعلى هذا النحو، يعكس البيان الجماعي المخاوف المشتركة لهذه الدول المؤثرة بشأن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتتوافق دعوة مجموعة السبع إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار مع الجهود الدولية الأوسع لمعالجة الأزمة في المنطقة وتؤكد أهمية الحلول الدبلوماسية في حل النزاعات. ويسلط البيان الضوء على الحاجة الملحة لجميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار بناء لمنع المزيد من العنف وعدم الاستقرار.

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