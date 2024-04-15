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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عشمهم بالسفر.. ضبط سائق استولى على مبالغ مالية من راغبي العمل بسوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط سائق في بداية الثلاثينات من العُمر؛ إثر استيلاءه من شخصين على مبالغ مالية بلغت جملتها 50 ألف جنيهًا.

وذلك كـ مقدم لمبلغ 300 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على تسفيرهما لدولة الكويت؛ من أجل العمل بالخارج إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "حسام ا.ا.ع، 39 سنة، سائق، وآخر، ويقيمان دائرة مركز سوهاج".

يتضمن تضررهم من المدعو (ماهر ع.س.ح،31 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه من شخصين على مبالغ مالية بلغت جملتها 50 ألف جنيهًا كـ مقدم لمبلغ 300 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على تسفيرهما لدولة الكويت للعمل بالخارج إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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