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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل بـ7 منازل في سوهاج.. والحماية المدنية تدخل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية على نيران حريق نشب بمنزل مشيد بالطوب الأبيض وغير مسقوف، عقب أن امتدت النيران لأسطح 6 منازل ملاصقين ببعضهم البعض، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بمنزل دائرة المركز، وامتداد النيران لأسطح 6 منازل ملاصقين له.

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وبالإنتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو (علي ج.س.د، 37 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية)، وامتدت النيران لاسطح 6 منازل ملاصقين ملك كل من:" المدعو فاضل ع.ف.م 19 سنة، عامل، والمدعو عنتر ا.ر.د 60 سنة، عامل، والمدعو ماهر ا.ا.د 57 سنة، مزارع، والمدعو سيد خ.ا.ا 21 سنة، عامل زراعي، والمدعو حمدي ع.ا.م 45 سنة، عامل، والمدعو محمد خ.ك.ع 32 سنة، مزارع، ويقيمون بذات الناحية".

وبسؤال مالك المنزل الأول قرر أنه أثناء حرقه بعض المخلفات بمنزله تطاير شرر؛ ما أدى إلى نشوب الحريق، وامتداد النيران إلى أسطح المنازل المجاورة، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وأكد مالكي المنازل الأخرى ما تقدم، ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك.

وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على نيران الحريق وبالفعل قد تمت السيطرة على نيران الحريق وتمت إخمادها، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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