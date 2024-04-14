شاهد.. وفد من جامعة سوهاج فى زيارة لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفداً ضم رئيس جامعة سوهاج ولفيف من الأساتذة والطلاب بالجامعة لزيارة مجمع مراكز إصلاح وتأهيل أخميم بسوهاج .

واستهل الوفد الزائر الجولة بمشاهدة فيلماً تسجيلياً يبرز الدور الذى بذلته وزارة الداخلية فى تطبيق كافة أوجه الرعاية بمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.

وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل ، شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات .

كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

وتفقد الوفد غرف إعاشة النزيلات ومناقشة النزيلات حول أوضاعهن وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان .. وإختتم الوفد زيارته بجولة تفقدية للمشروعات الزراعية المكشوفة والصوب.

ولاقت الزيارة استحسانا وإشادة من الحضور وأعربوا عن بالغ تقديرهم لوزارة الداخلية لما لمسوه من مهنية كافة العناصر الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بفكر مستنير وأن ما شاهدوه من أوجه رعاية وتأهيل مختلفة تُمثل إنجازاً وطنياً ونقلة نوعية تهدف لإعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع .

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان وإستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

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