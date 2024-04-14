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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الداخلية تنظم زيارة لوفد من جامعة سوهاج لمركز إصلاح وتأهيل أخميم

صدى البلد

استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفداً ضم الدكتور حسام النعماني رئيس جامعة سوهاج وعدد من الأساتذة والطلاب بالجامعة لزيارة مجمع مراكز إصلاح وتأهيل أخميم بسوهاج.

 استهل الوفد الزائر الجولة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز الدور الذي بذلته وزارة الداخلية في تطبيق كافة أوجه الرعاية بمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، كما قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل شملت المركز الطبي المجهز بأحدث التجهيزات الطبية والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات.

كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ –مبنى التأهيل والتعليم الفني والذي يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

وتفقد الوفد كذلك غرف إعاشة النزيلات وقام بمناقشة النزيلات حول أوضاعهن وتلقيهن أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، واختتم الوفد زيارته بجولة تفقدية للمشروعات الزراعية المكشوفة والصوب.. وقد لاقت الزيارة استحساناً وإشادة من الحضور، وأعربوا عن بالغ تقديرهم لوزارة الداخلية لما لمسوه من مهنية كافة العناصر الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بفكر مستنير وأن ما شاهدوه من أوجه رعاية وتأهيل مختلفة تُمثل إنجازاً وطنياً ونقلة نوعية تهدف لإعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم في المجتمع.

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