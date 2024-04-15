الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 7 منازل في سوهاج.. تفاصيل

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، بـ5 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على نيران حريق نشب بـ7 منازل مجاورة لبعضهم البعض، حيث تطاير شرر من نيران مشتعلة ببعض المخلفات بمنزل مشيد بالطوب الأبيض ثم امتدت إلى أسطح 6 منازل ملاصقين، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بمنزل دائرة المركز، وامتداد النيران لأسطح 6 منازل ملاصقين له.

وبالانتفال والفحص تبین أن نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو (علي ج.س.د، 37 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية)، وامتدت النيران لأسطح 6 منازل ملاصقين ملك كل من:" المدعو فاضل ع.ف.م 19 سنة، عامل، والمدعو عنتر ا.ر.د 60 سنة، عامل، والمدعو ماهر ا.ا.د 57 سنة، مزارع، والمدعو سيد خ.ا.ا 21 سنة، عامل زراعي، والمدعو حمدي ع.ا.م 45 سنة، عامل، والمدعو محمد خ.ك.ع 32 سنة، مزارع، ويقيمون بذات الناحية".

وبسؤال مالك المنزل الأول قرر أنه أثناء حرقه بعض المخلفات بمنزله تطاير شرر؛ ما أدى إلى نشوب الحريق، وامتداد النيران إلى أسطح المنازل المجاورة، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية، وأكد مالكي المنازل الأخرى ما تقدم، ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.