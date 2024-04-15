زيزو على موعد مع تحطيم رقم شيكابالا أمام الأهلي

يتجه فريق الزمالك، بقيادة نجمه أحمد سيد "زيزو"، لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لدوري NILE، التي ستُقام في ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين.

ويسعى زيزو لتحقيق إنجاز جديد في مواجهات القمة، حيث يمتلك 4 أهداف في مرمى الأهلي خلال 14 مواجهة سابقة، معادلاً رقم شيكابالا.

و يتطلع زيزو إلى تسجيل هدف آخر في هذه المباراة ليتفوق على رقم الأباتشي.

وسجل زيزو الأهداف الأربعة ضد الأهلي في الدوري ثلاث مرات، بالإضافة إلى هدف في كأس مصر، وصناعة هدف آخر.

وقبل هذه المباراة، حقق زيزو رقمًا قياسيًا جديدًا مع الزمالك، إذ أصبح سابع أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 76 هدفًا، متفوقًا على جمال حمزة.

ويحتاج زيزو إلى تسجيل 8 أهداف إضافية لمعادلة رقم الأسطورة حمادة إمام، صاحب الـ84 هدفًا.