عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو على موعد مع تحطيم رقم شيكابالا أمام الأهلي

صدى البلد

يتجه فريق الزمالك، بقيادة نجمه أحمد سيد "زيزو"، لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لدوري NILE، التي ستُقام في ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين.

ويسعى زيزو لتحقيق إنجاز جديد في مواجهات القمة، حيث يمتلك 4 أهداف في مرمى الأهلي خلال 14 مواجهة سابقة، معادلاً رقم  شيكابالا.

و يتطلع زيزو إلى تسجيل هدف آخر في هذه المباراة ليتفوق على رقم الأباتشي.

وسجل زيزو الأهداف الأربعة ضد الأهلي في الدوري ثلاث مرات، بالإضافة إلى هدف في كأس مصر، وصناعة هدف آخر.

وقبل هذه المباراة، حقق زيزو رقمًا قياسيًا جديدًا مع الزمالك، إذ أصبح سابع أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 76 هدفًا، متفوقًا على جمال حمزة. 

ويحتاج زيزو إلى تسجيل 8 أهداف إضافية لمعادلة رقم الأسطورة حمادة إمام، صاحب الـ84 هدفًا.

ملعب ستاد القاهرة كأس مصر فريق الزمالك ستاد القاهرة الدولي أحمد سيد زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

مفاجأة بشأن شركة أوبر.. محامي المتهم بواقعة حبيبة الشماع يكشف التطورات|فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

قبل 30 يونيو.. نداء عاجل للأجانب المتواجدين بالبلاد

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

ترشيحاتنا

مواجهة شرسة.. اللقاء الأول بين أسرتي حبيبة الشماع وسائق أوبر.. فيديو

خلصوا عليه في شهر رمضان..أسرة القتـ يل: كان العائل الوحيد ونطالب بالقصاص

قرار عاجل من التعليم بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

انخفاض ملموس في الأسعار.. 8 سلع تشهد رحلة هبوط من بينها الأرز| القائمة كاملة

«اتكلم عربي».. جهود الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج| تعرف عليها

لابيد يدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو وتعيين جانتس رئيسا للوزراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

بـ 10 جنيهات فقط .. طريقة عمل المايونيز

مش هتندم على شرائه.. تسريبات حول هاتف Razr Plus 2024

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

فيديو

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ