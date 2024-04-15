أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن شيكابالا عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب احمد حسن : مصدر.. شيكابالا سيكون جاهزا للمشاركة مع الزمالك أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

يتواجه قطبي الكرة المصرية، اليوم الاثنين، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمةوالتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي على أرض استاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك القادمة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والزمالك في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.