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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يبحث مع اللجنة المنظمة استعدادات انعقاد المؤتمر الأفريقي للطاقة بشرم الشيخ

اللجنة المنظمة للمؤتمر
اللجنة المنظمة للمؤتمر مع المحافظ

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر الأفريقي للطاقة ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر لاجتماعات المؤتمر الأفريقي للطاقة رفيع المستوى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني ، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، والمهندس عيسى متولي، مدير مركز معلومات شبكة المرافق بالمحافظة.

تم خلال اللقاء بحث كافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر والذي يعقد بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي واتحاد مرافق الطاقة الافريقي وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال الفترة من 21 الي 25 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يترأس اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر محمد محمود حسين السيسي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ومن المتوقع ان يحضر المؤتمر ممثلو ٢٥ دولة وعدد كبير من وزراء الطاقة بأفريقيا.

هنأ الوفد محافظ جنوب سيناء لحصوله علي الجائزة الذهبية رجل العام  "AFASU"  كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وكذا حصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الآسيوي.

جنوب سيناء فودة المؤتمر الافريقي للطاقة شرم الشيخ

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