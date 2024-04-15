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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

دوللي شاهين - خالد
دوللي شاهين - خالد يوسف

تحدثت الفنانة دوللي شاهين، عن تعاونها مع المخرج خالد يوسف، في أول فيلم سينمائي لها «ويجا» الذي تم عرضه عام 2005. 

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري: «خالد يوسف قالي هتنجحي نجاح كبير جدا.. وترشيحي لفيلم ويجا جاء من خلال ابنه الصغير الذي كان يشاهد كليبي «مومو عيني» فشاهدني خالد يوسف وقتها وقال هو ده الاستايل اللي أنا عايزه في الشخصية». 

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

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دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف 

وتابعت دوللي شاهين: «كلموني ساعتها وأنا في لبنان وبعتولي النص فوافقت عليه وعملت تيست كاميرا مبدأي وهو وافق عليه واشتغلنا». 

وعن نيتها في تكرار التعاون مع خالد يوسف، قالت دوللي شاهين: «طبعا أنا بحبه جدا وهو وش السعد عليا.. وهو بيبص للعمل فقط والممثلين عنده أدوات بيستخدمها لنجاح العمل فقط وهو بيبص للنتيجة الإجمالية للعمل بس». 

دوللي شاهين 

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا. 

شهد حفل كليب دوللي شاهين، ظهور نادر لـ ابنتها نور، بعد اختفاء فترة عن الظهور، وأصبحت على مشارف فترة الشباب. 

كما شهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب دوللي شاهين الجديد

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب. 

قالت دوللي شاهين في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إنه ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب ست البنات

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف، وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدآ لعرضه قريبآ.

 

أعمال دوللي شاهين

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج احمد صالح. 

 

أغاني دوللي شاهين 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع  "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

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