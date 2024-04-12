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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن .. الإعلان عن لجان تحكيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة .. تهديد دوللي شاهين

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

ناهد السباعي ورانيا يوسف.. الإعلان عن لجان تحكيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة عن لجان تحكيم الدورة الثامنة والتي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة. 
 

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين. 

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

كشفت الفنانة دوللي شاهين، عن موقف حدث لها في بداية مشوارها الفني مع فنانة معروفة، تسبب في أزيتها، ورفضت ذكر اسمها. 

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد ، إنها خلال تصوير فيلم لها، تفاجئت بفنانة معروفة تدخل عليها غرفتها وتقول لها إنها بطلة هذا الفيلم وليست هي. 

العين عليه.. أحدث أغاني عاصي الحلاني بتوقيع فهد الزاهد

يستعد اللبنانى عاصى الحلانى، لإصدار أحدث أغانيه بعنوان "العين عليه"، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وإنتاج فهد الزاهد، وحققت الأغنية صدى واسع مع الجمهور فى دبى داخل أحد الحفلات فى عيد الفطر الحالى، وذلك قبل موعد طرحها رسميا المقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

اغاني عاصي الحلاني إدارة مهرجان أسوان اللبناني عاصي الحلاني الفنانة دوللي شاهين

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