أخبار الفن .. الإعلان عن لجان تحكيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة .. تهديد دوللي شاهين

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أعلنت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة عن لجان تحكيم الدورة الثامنة والتي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.



ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

كشفت الفنانة دوللي شاهين، عن موقف حدث لها في بداية مشوارها الفني مع فنانة معروفة، تسبب في أزيتها، ورفضت ذكر اسمها.

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد ، إنها خلال تصوير فيلم لها، تفاجئت بفنانة معروفة تدخل عليها غرفتها وتقول لها إنها بطلة هذا الفيلم وليست هي.

يستعد اللبنانى عاصى الحلانى، لإصدار أحدث أغانيه بعنوان "العين عليه"، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وإنتاج فهد الزاهد، وحققت الأغنية صدى واسع مع الجمهور فى دبى داخل أحد الحفلات فى عيد الفطر الحالى، وذلك قبل موعد طرحها رسميا المقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.