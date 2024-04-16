فرز وغسل.. 7 نصائح لتخزين الملابس الشتوية

تخزين الملابس الشتوية بشكل صحيح يساعد في الحفاظ على حالتها وجاهزيتها للاستخدام في الموسم القادم. فيما يلي سبع نصائح لتخزين الملابس الشتوية، وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

7 نصائح لتخزين الملابس الشتوية

تنظيف الملابس: قبل تخزين الملابس الشتوية، يجب غسلها أو تنظيفها بشكل صحيح. اتبع تعليمات الغسيل على العناية بالملابس وتأكد من أنها نظيفة تمامًا قبل التخزين. هذا يساعد في منع تراكم الأوساخ والبقع والروائح غير المرغوب فيها.

التجفيف الجيد: تأكد من أن الملابس تمت تجفيفها تمامًا قبل التخزين. الرطوبة المتراكمة قد تؤدي إلى نمو العفن أو تسبب رائحة كريهة. استخدم الجفاف الهوائي أو الجفاف بواسطة الهواء البارد للتأكد من جفاف الملابس تمامًا.

استخدام أكياس تخزين مناسبة: استخدم أكياس تخزين مصممة خصيصًا للملابس الشتوية. هذه الأكياس توفر حماية من الغبار والحشرات والرطوبة. يمكنك أيضًا استخدام أكياس بلاستيكية شفافة قابلة للإغلاق بإحكام.

التعامل مع الملابس الحساسة: إذا كانت لديك ملابس شتوية حساسة مثل الفرو أو الصوف، فمن الأفضل تخزينها في أكياس قماشية مسامية تسمح للملابس بالتنفس. ضع قطعة قماش نظيفة بين الفرو أو الصوف والأكياس البلاستيكية لمنع التلف.

التخلص من الحشرات: لحماية الملابس الشتوية من الحشرات، يمكنك وضع كيس أو قطعة صابون معطرة أو كيس لافندر داخل كل أكياس التخزين. الروائح العطرية تبعد الحشرات وتحمي الملابس.

التخزين في مكان جاف ومظلم: قم بتخزين الملابس الشتوية في مكان جاف ومظلم، مثل خزانة ملابس أو درجة تخزين تحت السرير. تجنب التخزين في أماكن تتعرض للرطوبة أو التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الملابس.

التفحيم المنتظم: قم بتفحيم الملابس الشتوية من حين لآخر. قم بنشرها لبعض الوقت في الهواء الطلق للتخلص من الروائح العالقة وتجديد الهواء فيها. يمكنك أيضًا استخدام معطرات الأثواب الخاصة لإعادة الروائح العطرية إلى الملابس.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تخزين الملابس الشتوية بشكل صحيح والحفاظ على جودتها ومتانتها للاستخدام المستقبلي.