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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل التقديم.. اعرف المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الفنادق

صندوق انتخابات -
صندوق انتخابات - أرشيفية

فتحت غرفة المنشآت الفندقية ، باب الترشح لمدة 7 أيام اعتبارا من أمس الإثنين وحتى يوم الأحد 21 إبريل ،وتقدم الطلبات كتابة باليد الى رئيس لجنة تلقي وفحص الطلبات لدى الغرفة.
وفى إطار ذلك ينشر "صدى البلد" المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية هي كالتالي .
1- ملء استمارة بيانات معدة لهذا الغرض 
2-  احضار خاتم المنشأة ، صورة سجل تجارى حديث و الأصل للمطابقة 
3- صورة تحقيق الشخصية سارية  الأصل للمطابقة 
4- خطاب وزارة السياحة و الآثار بتحديد الممثل القانوني للمنشأة وصفته موضحا 
5- صحيفة الحالة الجنائية للمرشح شريطة ألا يكون مضى على إصدارها أكثر من أسبوع قبل تاريخ الترشح 
6- صورة من الإيصالات الدالة على سداد المنشأة الاشتراك السنوي بالغرفة عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية 
7- صورة رخصة المنشأة سارية والأصل للمطابقة 
8- في حالة عدم سريان الرخصة يتم إحضار خطاب عدم إلغاء الترخيص أو التوقف من وزارة السياحة 
يذكر أن أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عن إنعقاد جمعيتها العمومية العادية ، الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 ، بأحد فنادق القاهرة ،وذلك للنظر في تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة المقدم للجمعية العمومية.

 

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