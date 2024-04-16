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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. السوداني وبايدن يؤكدام التزام بغداد وواشنطن بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بينهما

ارشيفي
ارشيفي

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي التزام بغداد وواشنطن بالشراكة الإستراتيجية الدائمة بينهما.

جاء ذلك في بيان مشترك بين بغا واشنطن علي إثر الزيارة التي قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأشار البيان الي ان السوداني والرئيس الأمريكي بايدن ناقشا رؤيتهما للتعاون الثنائي الشامل بموجب اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق الولايات المتحدة لعام 2008، حيث اتفق الرئيسان على أهمية العمل معاً لتعزيز الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة العراق واستقراره وأمنه".

وشدد السوداني وبايدن، علي أن الاقتصاد العراقي المتنوع والمتنامي، والمتكامل مع المنطقة والنظام الاقتصادي العالمي، هو الأساس للاستقرار الدائم في المنطقة والازدهار لشعب العراق.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول سُبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين العراق والولايات المتحدة لتعزيز الأهداف المشتركة، بما في ذلك دعم دولة عراقية قوية ومستقرة تعمل على تعزيز السلام والتقدم في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير".
 

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