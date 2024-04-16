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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثر الأفلام الروائية على المجتمع.. محاضرة بقصر ثقافة الطارف بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "المرأة بين الإلتزام والحقوق" ألقاها سيد حسين متحدثا عن المرأة قبل الإسلام كان مهدور حقها ولا تورث، أما بعد الإسلام امتلكت حقوقها كاملة وتوليها عدة مناصب، والمساواة بين الرجل والمرأة، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "أثر الأفلام الروائية على المجتمع" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن الأفلام الروائية وتطورها في مصر، وأهمية الفنون وخاصة فن السينما في تشكيل الفرد وغرس القيم الأخلاقية والآثار السلبية للأفلام السينمائية.

 

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عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "العمل المجتمعي الخدمي ودوره في المجتمع" ألقاها حماده فؤاد متحدثا عن دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في دعم المجتمع والاسر الفقيرة والمتوسطة وتنمية المجتمع، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "فضائل العشرة الأواخر في شهر رمضان" حاضرتها الواعظة صفية عيد متحدثة عن فضل العشرة الأواخر من شهر رمضان، واجتهاد الصائم في القرآن الكريم، وقيام الليل والدعاء والاستغفار، لأنه يوجد فيها ليلة القدر، ووصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم التهاون بهذه الأيام المباركة، وفيها قبول الدعوة والمغفرة، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها جيهان محمد بمشاركة رواد القصر، وكذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم فانوس رمضان نفذتها مني عبد الرحمن، وذلك بمشاركة أطفال رواد القصر.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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