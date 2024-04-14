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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وسائل تعليمية حديثة للأطفال في المعرض الأول لمنطقة الأقصر الأزهرية

صدى البلد

تنظم إدارة رياض الأطفال بمنطقة الأقصر الأزهرية يوم الثلاثاء المقبل المعرض الأول للوسائل والأدوات التعليمية لرياض الأطفال بقاعة المعارض بمكتبة مصر العامة؛ وذلك لإبراز أهمية الوسائل التعليمية الحديثة في تربية وتعليم الأطفال.

يقام المعرض تحت إشراف الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ويبرز الجهود والأفكار القيمة المطروحة التي تكمن في أهمية هذه الوسائل في تسهيل عملية التعليم التي قد يصعب توضيحها بالكلمات، وتوفر الوقت والجهد للمعلم والمتعلم، وتعمل على جذب الانتباه والتشويق، وتساعد على تخطي حدود الزمان والمكان، وتجعل ما يتعلمه النشء باقي أثره، إضافة لكونها تقوي العلاقة بين المتعلم والمعلم، وتساعد على معالجة مشاكل النطق، وتعلم المعاني الصحيحة للعبارات الغامضة، ويتعلم فيها المتعلم بواسطة الحركة والشكل، وتساعد على جلب العالم الخارجي إلى غرفة الصف وتجعل من المتعلم مشارك بعد أن كان مستمعاً، والتوصية بتوفير هذه الوسائل داخل رياض الأطفال.

وأكدت الدكتوره هالة حمزة مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة أن الوسائل التعليمية المستخدمة في غالبيتها بالمجهودات الذاتية وتوفر تعليم متمكن بتكلفة أقل؛ وتشارك في المعرض معاهد رياض الأطفال بإدارات (الأقصر والقرنة وأرمنت وإسنا شرق وغرب) وتقدم كل إدارة عروضا متنوعة من الوسائل التعليمية التى تتمثل في العينات والنماذج والصور والرسومات والخبرات التي تساعد الأطفال على فهم المعلومات التي تتعلق بهم داخل رياضهم؛ وتُعطي نتائج باهرة في تعلم الأطفال إضافة لكون الوسائل التي تغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل وزيادة شغفهم للدراسة، والاطلاع وتحسين عملية التدريس.

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