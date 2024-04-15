عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

صدى البلد


أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر أنه شنت شرطة المرافق حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

وسائل تعليمية حديثة للأطفال في المعرض الأول لمنطقة الأقصر الأزهرية

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.
وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.


و أستهدفت الحملة مناطق سوق الصنايع ، السوق السياحى، وشوارع المنشيه و المحطه وموقف ارمنت و منطقه شرق السكة ومعدية الاهالي.
وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ محضر اشغال، ١٩ محضر مضبوطات متنوعة ، ٧ محاضر باعة جائلين، ١١ محضر نظافة عامة، ٥٦ محضر ازالات إدارية.

الأقصر المحلات التجارية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تحقيق الانضباط لرفع الاشغالات محافظ الأقصر مساعد وزير الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

قرار جمهوري بالموافقة على منحة بحد أقصى 56 مليون يورو لتطوير صوامع القمح

البنك المركزي يرفع حدود السحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

ترشيحاتنا

دليل إرشادي عن مرض حمى غرب النيل.. فترة الحضانة ومسسبات الفيروس وعلاجه

حزب الله يعلن مسؤوليته عن انفجار أدى لإصابة 4 إسرائيليين

انتهاء إجازة عيد الفطر.. عودة تخفيف الأحمال اليوم وهذه مواعيد قطع الكهرباء

ضربة قوية للأهلي.. غياب 7 لاعبين أساسيين عن الأحمر أمام الزمالك اليوم

13 امرأة تقدمن بشكاوى| محامي حبيبة الشماع يفجر مفاجأة عن المتهم.. تفاصيل

آليات حددها القانون لبيع سلع جديدة في "المزايدات العلنية".. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

اعرف الكهرباء هتقطع عنك امتى| جدول تخفيف الأحمال بالقاهرة والإسكندرية ووجه قبلي بالصور

ألوان جريئة.. ملابس ريم طارق تثير الجدل بخطبتها من مطرب مهرجانات

10 جنيهات دفعة واحدة| هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ