حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر



أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر أنه شنت شرطة المرافق حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.



و أستهدفت الحملة مناطق سوق الصنايع ، السوق السياحى، وشوارع المنشيه و المحطه وموقف ارمنت و منطقه شرق السكة ومعدية الاهالي.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ محضر اشغال، ١٩ محضر مضبوطات متنوعة ، ٧ محاضر باعة جائلين، ١١ محضر نظافة عامة، ٥٦ محضر ازالات إدارية.