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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسام الخولي: على الحكومة مشاركة القطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن

حسام الخولي - عضو
حسام الخولي - عضو مجلس الشيوخ

قال النائب حسام الخولي، ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المطروحة بالمجلس حول التحديات التي تواجه القطن وزراعته، هي دراسة قيمة، والموضوع يظهر من خارجه سهل ولكن في جوهره معقد ويحتاج إلى الدراسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي شهدت استعراض محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشان زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين  المناخ الاستثمارى.

 

وتابع الخولي: “يجب أن تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن، والفلاح لا يزرعه لأن هناك أنواعا أخرى تدر عليه ربحا أكثر في الوقت الحالي”، مشددا على أهمية تضافر جهود الزراعة والصناعة والقطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن.

وأضاف: “باتت هناك دول كثيرة تنتج القطن قصير التيلة، ولكن مصر تمتاز بالمنتج طويل التيلة، وفيما يخص هذا القطاع نجد أهمية للصناعة مماثلة للزراعة”.

حسام الخولي القطن

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