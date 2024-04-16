رفع 1600 حالة إشغال وتعد على الطريق العام بجنوب الجيزة والمنيرة والوراق

كلف محافظ الجيزة أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بـ "تمشيط" الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام أو من أعلى أرصفة المشاه والجزر الوسطى التابعة للمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات؛ وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وتابع المحافظ، جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أسفرت عن رفع 1600 حالة إشغال وتعد بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومنشأة القناطر؛ ساهمت في تحقيق الإنضباط بالطريق.

وشملت الحملات، رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات اشغال وسيارات متهالكة من شوارع البراجيل والأقصر وبشتيل والمطار ونزلة كوبري عرابي نطاق حي المنيرة الغربية وربيع الجيزي والبحر الأعظم ونفق عباس ومطلع الطريق الدائري والمنيب بحي جنوب الجيزة وشوارع الغاز وكورنيش النيل ومحمد سالم بالوراق وقرية وردان بمنشأة القناطر .

كما تابع نتائج الحملات التي نفذتها أحياء جنوب الجيزة والعمرانية؛ لضبط مركبات "التوك توك"، التي تسير عكس الاتجاه وتعيق حركة المارة والمركبات؛ والتي أسفرت عن التحفظ على 22 مركبة "توك توك"، بالتعاون مع إدارة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز، وبالتعاون مع شرطة المرافق، بمواصلة جهود تحقيق الانضباط بالشارع، وأن تكون الحملات على مدار اليوم .

كما كلف المحافظ بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية، بالتنسيق مع هيئة النظافة.