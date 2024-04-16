محمد الليثى: أزمة بين كولر ومعاونيه في الأهلي بعد القمة بسبب موديست

كشف الإعلامي محمد الليثى عن خلاف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الساعات الماضية بسبب تشكيل مباراة الزمالك التي أقيمت أمس ، الأثنين، وخسرها الأهلي بهدفين لهدف.



وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا " الخلاف في الجهاز الفني بدأ بسبب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الذي أصر كولر على الدفع به في القمة وهو ما كان ضد رغبة أكثر من عضو في الجهاز الفني الذين نصحوا المدير الفني أكثر من مرة بعدم الدفع بالمهاجم الفرنسي أساسياً بسبب سوء مستواه وضعف لياقته البدنية وعدم قدرته على تقديم أي إضافة للفريق طوال الفترة الماضية رغم الفرص الكثيرة التي حصل عليها" .



وأشار محمد الليثى قائلا: " كولر أصر على الدفع بموديست كما أصر في مرات سابقة وهو ما أغضب أعضاء كثيريين في الجهاز الفني الذين أكدوا على صحة كلامهم بتحسّن أداء الأهلي في مباراة القمة أمس بعد خروج موديست ومشاركة وسام أبو علي بدلاً منه بداية الشوط الثاني."