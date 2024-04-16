الأهلي يُقرر تغليظ عقوبة "السوشيال ميديا" لـ250 ألف جنيه بعد واقعة عاشور

كشف الإعلامى محمد الليثى عن قرار خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي ، تغليظ عقوبة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي "السويشيال ميديا" إلى 250 ألف جنيه بعدما لاحظ تفاعل بعض اللاعبين مع السويشيال ميديا في الفترة الأخيرة.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا "حذر بيبو أي لاعب من اللجوء لمواقع التواصل الإجتماعي وطالب الجميع في الفريق بالتركيز في التدريبات والمباريات فقط وعدم التعليق على أي أحداث ".

ويأتي قرار خالد بيبو بعد أن سبق وتم تغريم أكثر من لاعب الفترة الماضية بسبب اللجوء للسوشيال ميديا وفي مقدمتهم ، امام عاشور وأحمد عبد القادر.