طولان: ناصر ماهر ودونجا وعمر جابر يستحقون الانضمام للمنتخب..والغيابات سبب خسارة الأهلي

قال حلمى طولان نجم الزمالك الأسبق إن هناك بعض اللاعبين يستحقون الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة من فريق نادى الزمالك فى مقدمتهم ناصر ماهر وعمر جابر ونبيل عماد " دونجا ".

وأوضح طولان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا " الأهلى كان الأكثر استحواذاً على الكرة فى منتصف الملعب فى بداية المباراة ولكن المدير الفنى لفريق الزمالك جوميز تدارك الموقف وأعاد التوازن داخل منتصف الملعب بسبب عدم قدرة الثلاثى على الدفاع عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدى، والتحكيم قدم مباراة جيدة وراض عنها".

وأشار طولان قائلا " فريق الاهلى لديه العذر بسبب ضغط المباريات خارجيا وداخليا والإرهاق واضح على اللاعبين وكولر كان لديه بعض الغيابات المؤثرة على رأسها حسين الشحات وبيرسى تاو وإمام عاشور".