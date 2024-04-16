إنجاز تاريخي.. إسلام أسامة يتأهل لنهائي بطولة العالم للسلاح بالسعودية

حقق إسلام أسامة بطل مصر في سيف المبارزة، الفوز على لاعب الولايات المتحدة الامريكية ببطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة حاليًا في الرياض بالسعودية خلال الفترة من 10 حتى 20 أبريل الجاري.

واستطاع إسلام الفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة نصف النهائي بنتيجة 9-9 ليتأهل بذلك للمباراة النهائية ويواجه الفوز من بطل تركيا أو إيطاليا في وقت لاحق اليوم .

وكان إسلام أسامة قد افتتح مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات،وتأهل لدور الـ 128، ثم فاز على بطل منغوليا بنتيجة 15-10، ليتأهل الى دور الـ 64، وفوز على لاعب كندا بنتيجة 14-13، ليتأهل لدور الـ 32.

وفي دور الـ 32 تغلب إسلام أسامة على بطل أمريكا بنتيجة 15-13، ثم فاز بطلنا المصري في دور ثمن النهائي على بطل كندا بنتيجة 15-13، قبل أن يكتسح بطل فرنسا بنتيجة 15-6 في ربع النهائي.

وتضم قائمة سلاح سيف المبارزة للناشئين والناشئين كالتالي:"محمد ياسين ويوسف شامل ومحمود السيد وسلمى طارق وفرح محفوظ وهنا عراقي ولولوة سليمان".

وضمت قائمة سلاح سيف المبارزة شباب وشابات كل من:"لولوة سليمان وفريدة عبد الحميد وهبه عمرو وعبدالله نصر ومصطفى عامر وإسلام أسامة"، ويرافق الفريق مدربي سلاح سيف المبارزة السيد سامي المدير الفني وإسلام جمال المدرب.

ويترأس البعثة كل من: طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح وأيمن منير النائب الثاني لرئيس الاتحاد، كما يرافق البعثة المدير الإداري أيمن غنيم والجهاز الطبي محمد الجمال وغادة عاطف.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبد المنعم الحسيني بصفته نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.