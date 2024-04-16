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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية في القاهرة تكشف تفاصيل لقاء ناريشكين مع الرئيس السيسي

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية

أعلنت السفارة الروسية في القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل سيرجي ناريشكين مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء.

 

ووفقا للسفارة الروسية في القاهرة، في بيان لها، فإن لقاء ناريشكين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مصر. 

 

وقالت السفارة في بيانها، إنه خلال اللقاء تم تبادل الآراء بين الطرفين حول مسائل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في سياق كل من الأزمة في قطاع غزة ومكافحة الإرهاب والوضع في أوكرانيا والقارة الإفريقية والقضية الأفغانية.

 

وأشارت السفارة إلى أن الزيارة أظهرت القواسم المشتركة في المواقف من المسائل المطروحة بين البلدين.

 

وأضافت السفارة الروسية في القاهرة، أنه تم التأكيد، خلال اللقاء أيضا، على الاستعداد لمواصلة تعميق التعاون في مجال الأمن القومي لـ روسيا ومصر.

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