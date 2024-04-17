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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان جريء.. ميريام فارس تثير ضجة بظهورها | شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة .

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فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وتألقت آيتن عامر، مرتديه فستان طويل ومكشوف باللون الفضي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميريام فارس، في الماكياج على الالوان الفضية والسوداء للعيون التي تبرز جمالها، واختارت روج باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وإليكم صور ميريام فارس

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