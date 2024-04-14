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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

آيتن عامر
آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وتألقت آيتن عامر، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأصفر، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

واختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

أما من الناحية الجمالية تعتمد آيتن عامر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

وإليكم صور آيتن عامر 

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