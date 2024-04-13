نشرة الفن: وفاة شيرين سيف النصر .. أيتن عامر ترد على أزمة "زوجة واحدة لا تكفي"

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.
وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011
توفيت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبتها وهذه أبرز المعلومات عنها
ببالغ الأسى والحزن.. نقابة المهن الموسيقية تنعى شيرين سيف النصر
نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، وفاة الفنانة شيرين سيف النصر
مصرية أم فلسطينية ؟ اعرف جنسية الراحلة شيرين سيف النصر
توفيت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبتها وهذه أبرز المعلومات عنها
سم هاري.. شقيقة سيرين عبد النور تكشف تفاصيل وفاة والدتهما بسبب التدخين
كشفت سابين شقيقة سيرين عبد النور عن تفاصيل تدهور حالة والدتها الصحية التى كانت تعاني من مرض سرطان الرئة وتسبب فى وفاتها خلال الأيام الماضية.
كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"
علقت الفنانة أيتن عامر على جدل مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذى شاركت به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.