نشرة الفن: وفاة شيرين سيف النصر .. أيتن عامر ترد على أزمة "زوجة واحدة لا تكفي"

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

توفيت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبتها وهذه أبرز المعلومات عنها

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

توفيت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبتها وهذه أبرز المعلومات عنها

كشفت سابين شقيقة سيرين عبد النور عن تفاصيل تدهور حالة والدتها الصحية التى كانت تعاني من مرض سرطان الرئة وتسبب فى وفاتها خلال الأيام الماضية.

علقت الفنانة أيتن عامر على جدل مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذى شاركت به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.