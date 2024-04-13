وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

توفيت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبتها وهذه أبرز المعلومات عنها.

ولدت شيرين سيف النصر في 27 نوفمبر عام 1967، لأب مصري وهو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد وأم فلسطينية، ودخلت مجال الفن بعد التقائها بالفنان يوسف فرنسيس في فرنسا أثناء عمله هناك في السفارة المصرية واكتشف موهبتها .

وبدأت الفنانة شيرين سيف النصر حياتها الفنية عام 1986 ، حيث شاركت في مسلسل "ألف ليلة وليلة" ، وخلال فترة قصيرة نالت شهرة كبيرة بسبب موهبتها وجمالها الذى شبهه البعض بالجمال الأوروبي.

وبالرغم النجاح الكبير الذى حققته شيرين سيف النصر، اعتزلت التمثيل عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية في عام 2001 بعد الأنفصال.

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي "عبد العزيز الإبراهيم"، شقيق صاحب محطة "إم بي سي"، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا أن زواجها انتهى بالطلاق.

تزوجت للمرة الثالثة عام 2010 من جراح التجميل رائف الفقي لكنهما انفصلا بعد عام من زواجهما ‏توفيت والدتها عام 2011 لتدخل في حالة اكتئاب حادة استمرت فترة طويلة قررت على إثرها اعتزال الفن نهائيًا والانتقال للعيش في ‏الأردن استمر اعتزالها للفن حتى يومنا هذا كما انقطعت أخبارها الفنية تمامًا شاركت في أكثر من 20 عمل فني بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

وفي شهر نوفمبر العام الماضي 2019، تم تداول صورة لم يصدقها الكثيرون، ونسبوها لشيرين سيف النصر، مع تغير تام في شكل الملامح والجسم والشعر وكل ما تضمره الذاكرة من مشاهد لـ طلة شيرين سيف النصر على الشاشة.

الأخبار انتشرت عن الصورة بشكل لافت وثارت تساؤلات عدة حولها على مواقع السوشيال ميديا، بينما لم يرد مقربون من الفنانة أو ترد هي نفسها بنفي أو تأكيد حتى انتهاء يوم الأمس.

الصورة ظهرت خلالها سيدة بجسم ممتلئ ترتدي عباءة وبشعر بعيد تماما عن الشكل الذي عُرفت به الفنانة شيرين سيف النصر، وهو ما جعل الكثيرون يشككون في الأمر، وقيل إن الصورة لشيرين سيف النصر خلال توجهها للمحكمة للإدلاء بأقوالها في قضية سرقة مجوهراتها.

وقالت شيرين سيف النصر من خلال تصريحات خاصة أدلت بها لـ"صدى البلد": "مش صورتي ومش عارفه جابوا الصورة دي منين، وما الغرض من ادعائهم بأنها صورتي، على غير الحقيقة".

وتعرضت شيرين سيف النصر للسرقة على يد إحسان صديقة عمرها، والتي قامت بسرقة مشغولاتها الذهبية ومجوهراتها تجاوزت قيمتها 5 ملايين جنيه.