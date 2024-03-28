ناقر ونقير.. آيتن عامر: أنا وأبو أولادي مش هنقف قصاد بعض في المحاكم

تحدثت الفنانة آيتن عامر، عن كواليس وتفاصيل خاصة بطلاقها، قائلة:" مش بحب حياتي الشخصية تبقى على المشاع وأنا عندي مساحتي الشخصية ".

وقالت آيتن عامر في حوارها في برنامج “ العرافة” المذاع على قناة “ المحور”، :" طليقي إنسان كويس ولو مش كويس مكنتش ارتبط بيه من الأساس ".

وأضافت آيتن عامر:" تجربة الطلاق من أبشع التجارب التي يمكن أن تمر به سيدة في حياتها"، مضيفة:" أنا وأبو أولادي مش هنقف قدام بعض في المحاكم، حتى بعض انفصالنا هنفضل لأخر يوم في حياتنا ناقر ونقير ".

وتابعت الفنانة آيتن عامر، أن طليقها قد يكون لديه شخص مقرب ينصحه برفع دعاوى قضائية ضدي: «بالنسبة إليه، فمن الممكن أن أحدا ينصحه بشكل خاطئ، وأرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام جيدة حتى يتعاملان، وأرى أن هذه المساحة موجودة بيننا».