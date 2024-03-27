بُكاء وخيانة.. آيتن عامر تطلق تصريحات مثيرة للجدل في برنامج العرافة.. تفاصيل

آيتن عامر عن تغريدتها المثيرة للجدل: "فيه رجالة مش محترمة"



آيتن عامر: الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة



آيتن عامر عن القضايا بينها وطليقها: "مبعدش يا جيمي"



آيتن عامر: في ناس بينفصلوا عشان بيحبوا بعض ومش عاوزين يكرهوا بعض



آيتن عامر: محمد عزالعرب إنسان كويس.. ولم مش كده مكنتش هرتبط بيه



آيتن عامر تبكي بسبب الطلاق: من أبشع التجارب لأي ست



آيتن عامر عن طلاقها: بصراحة ساعات بلقح.. يعني أموت مجلوطة؟



آيتن عامر: بتخانق مع وفاء عامر لحد دلوقتي بسبب تصريحاتها عن الخيانة الزوجية



أطلقت الفنانة آيتن عامر، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور، مساء اليوم الأربعاء، عدة تصريحات نارية، نرصدها في سياق التقرير التالي.

علقت الفنانة آيتن عامر، على تغريدتها عبر موقع إكس، بعد انفصالها،: "فيه رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز".

وقالت "عامر"،: "كنت أقصد الرجال الذين يحصلون على المبالغ المالية التي أنفقوها على زوجاتهم طول فترة الزواج، وكان ذلك ردا على منشور قرأته عن سيدة نشرت سكرين شوت بينها وطليقها في محادثة وأنها كانت متورطة في أزمة كبيرة واحتاجت إلى مبلغ معين لو لم يُدفع لواجهت الحبس".

وتابعت الفنانة: "طليق هذه السيدة لم يتردد ثانية في دفع هذا المبلغ لها رغم عدم وجود ما يربطهما ببعض حاليا، فقارنت بين هذا المنشور والواقع الذي نعيشه والحالات من حولنا، وهناك رجال محترمون وآخرون ليسوا كذلك".



قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ السيدة التي تتحدث بسوء عن طليقها ليست محترمة، موضحةً: "الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة، ومينفعش اللي جوه البيت يطلع للعلن".

وتحدثت «عامر»، عن الخلافات بينها وطليقها المنتج السينمائي محمد عز العرب، قائلة: «إدارة الأمن الخاصة بالكومباوند هي التي أبلغت عن وقوع خلافات بيني وبينه، وأنا لم أتصل بالنجدة من يقول غير ذلك عليه أن يظهر هذا البلاغ».

وتابعت الفنانة: «بعض المواقع الكبيرة تنشر أنباء خاطئة، بالفعل ذهبنا إلى القسم، وأي زوجين ينفصلان تحدث بينهما خلافات، ومش كل حاجة بتتكتب بتبقى صح وأحيانا تفبرك المواقع عناوينا؛ للحصول على قراءات كثيرة».



تحدثت الفنانة آيتن عامر، عن خلافاتها مع طليقها محمد عز العرب، قائلة: "هناك تفاصيل كثيرة جدا بعد انفصالي، وأنا أسكت ولا أتكلم ومبحبش مشاكلي ولا مشكلات بيتي تبقى في العلن والناس كلها تبقى عارفاها".

وأضافت «عامر»، : "لا أحب هذا الأمر لأنه يقع في نطاق مساحتي الشخصية وخصوصيتي وأبنائي، ولا أحب أن يعلم الناس بما يدور في بيتي، وأي شخصين ينفصلان تقع بينهما مشكلات، ومن سوء حظي أن إدارة أمن الكومباوند أبلغت القسم بمشكلة وقعت بيني وبينه، وأنا تنازلت".

وتابعت الفنانة: «أنا وأبو أولادي مش هنقف قصاد بعض في المحاكم أبدا، عمرها ما هتوصل لكده، ولما حد يرفع عليّا قضية هرد، لأني في موضع دفاع وليس هجوم، ولكن بيننا قضايا كثيرة في المحاكم ما بعدش يا جيمي، انفصلنا لكن هنفضل لآخر يوم في حياتنا ناقر ونقير».

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ عدم الحب ليس سبب كل حالات الانفصال، موضحةً: «مش كل اتنين بينفصلوا بيبقى عشان بيحبوا بعض، في ناس كتير جدا ممكن ينفصلوا عشان بيحبوا بعض ومش عاوزين يكرهوا بعض».

وحول سر الدعاوى القضائية المتبادلة بينها وطليقها، أوضحت «عامر»، ان «ممكن يبقى حد جنبه حد مش أمين عليه، لذلك أقول دائما يارب ارزقني الصحبة الصالحة التي تدلني على الخير».

وتابعت الفنانة، أن طليقها قد يكون لديه شخص مقرب ينصحه برفع دعاوى قضائية ضدي: «بالنسبة إليه، فمن الممكن أن أحدا ينصحه بشكل خاطئ، وأرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام جيدة حتى يتعاملان، وأرى أن هذه المساحة موجودة بيننا».

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ شقيقتها وفاء عامر عندما وصفت طليقها محمد عزالعرب بأنه "شخص كويس"، كانت توجه رسائل للناس، موضحةً: "بعد الانفصال، رفضت الحديث عن الأمر تماما، لأني طول عمري محبش إن حياتي الشخصية تبقى ع المشاع".

وأضافت «عامر»، أن"دايما عندي مساحة من الخصوصية أحب أن أحترمها، فعندما قالت وفاء عامر إنه إنسان جيد، كانت محقة، وإلا لم أكن لأرتبط به من البداية".

وتابعت الفنانة: «أما سبب الخلاف، فإننا سأكرر ما قلته لياسمين عبدالعزيز وتعرضت للانتقاد بسببه وهي الناس ملهاش علاقة أنتم اتطلقتوا ليه، ربنا يسعدك ويسعده ويعملكم الخير، وده اللي كنت مستنية الناس يقولوه ليّا، وللأسف طالته انتقادات وأنا كذلك، ومازلنا نتعرض للانتقادات حتى هذه اللحظة، والمشكلات بيننا بدأت بعد سنة من حدوث الانفصال».



قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ تجربة الطلاق من أبشع التجارب التي تمر بها أي سيدة في حياتها، موضحةً: "الناس بتقول دي احلوت، رغم أنه من أصعب التجارب".

وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: "الست ممكن تنور بعد الطلاق، ولكن هذا لا يحدث بسبب الطلاق، هي كانت منورة من قبل، ولكن في فترة ممكن تكون استنزفت فيها وبدأت تشعر أنها فقدت جزءًا من سلامها النفسي وصحتها وعقلها وعندما يقع الطلاق فإن السيدة تستعيد سلامها النفسي".

وتابعت الفنانة باكية: «الطلاق حدث جلل لا يستحق الفرح أو الاحتفاء أبدا، الناس عمالة تقول بتقول بتهتم بنفسها أكتر ونجحت أكتر، محدش شاف وحدتها بالليل وهي راجعة البيت مفيش ونسها وسكنها، الموضوع صعب مش سهل، والناس مش شايفة إلا الظاهر، محدش بيشوفني بفكر ازاي».



وعلّقت الفنانة آيتن عامر، على تصريح شقيقتها الفنانة وفاء عامر بأن الزوجة هي المسؤولة عن خيانة زوجها لها، قائلة: "هذا التصريح تقوله وفاء منذ 4 سنوات، ومن أول ما قالته أنا بتخانق وأرفضه تماما حتى اللحظة".

وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: "الست عمرها ما كانت مسؤولة عن خيانة الراجل، هذه ليست معتقداتي أو أفكاري أو ما أؤمن به على الإطلاق، فالخيانة لا مبرر لها، الراجل بطبعه كده، هو لا تكفيه امرأة واحدة، 90% من الرجال كذلك، ولو لم يكن الرجال كذلك، لما حلل الله التعدد ذلك".

وتابعت الفنانة: «في مرة كتبت مغردة على موقع إكس ما عادي جوزي يخونني هو أنا كنت آيتن عامر.. لأ على فكرة لو متجوز مارلين مونرو هيخونها، أحسن مني 100 مرة واتخانوا».

وقالت الفنانة آيتن عامر، إنّها كانت مخطوبة وتم فسخ الخطبة بسبب الخيانة، مؤكدةً أن طليقها محمد عز العرب لم يخونها.

وعلقت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور، على مقطع الفيديو المثير للجدل والذي كتبت معلقة عليه "لما صحابك يعرفوا إنك رجعتِ سنجل".

وقالت الفنانة: «هذا الفيديو كان جزءًا من فيديو كليب وعشان نطلع تريند لازم نستخدم توصيفات يستخدمها الجمهور المستخدم، وفي الأغنية كنا نستهدف حالات الانفصال وطلبات الإكسات بحذف الأقارب مثل أبناء الخالة وأبناء العمة من قائمة الأصدقاء على فيسبوك، وبالتالي لما ننزل أغنية أو مسلسل بنبتدي نلعب بالمشاهد والأغاني حسب الحالات التي نستهدف الجمهور بها».

وواصلت: "اتقال إني كنت بلقح في الفيديو ده زي ما بيتقال على كل بوست أغنية، وبصراحة في حاجات أنا بلقح بيها وفي أحيانا حاجات مبلقحش بيها، يعني أموت مجلوطة؟! مش لازم أنفس عن نفسي؟! مش دي مساحتي الشخصية؟!".



آيتن عامر ترد على مصطفى شعبان بسبب تصريح "يلا ع المطبخ"

آيتن عامر: دور البنت لا يقتصر على المطبخ أو الزواج أو تربية الأبناء

علقت الفنانة آيتن عامر، على تصريح الفنان مصطفى شعبان الموجه لها "يلا ع المطبخ"، بعدما هاجمت الرجال، قائلة: "مفيش بيننا أي قفش، هو صديق عزيز وأنا أحترمه وهو يحترمني، وعمرنا ما هنقفش على بعض على السوشيال ميديا".

وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: "لو حدث خلاف بيننا سيتصل بي على الهاتف كي نتشاجر، وهذه الكلمة كانت هزار، ولكن، كلمة ع المطبخ بتعصبني جدا".

وتابعت الفنانة: «مصطفى كان بيعصبني ويهزر، وفي مرة من المرات كانت هناك مباراة الأهلي والزمالك، كتبت تعليقا فوجدت المتابعين يقولون لي يلا ع المطبخ والبنات مش مهمتهم خالص يتفرجوا على كرة ولا يقولوا رأيهم، أنا أكره من يقللون من دور البنات في الحياة، لأن البنت لا يقتصر دورها على المطبخ أو الزواج أو تربية الأبناء».

