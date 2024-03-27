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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد ناري من آيتن عامر إلى مصطفى شعبان بسبب تصريح «يلا ع المطبخ»|فيديو

آيتن عامر
آيتن عامر

علقت الفنانة آيتن عامر، على تصريح الفنان مصطفى شعبان الموجه لها "يلا ع المطبخ"، بعدما هاجمت الرجال، قائلة: "مفيش بيننا أي قفش، هو صديق عزيز وأنا أحترمه وهو يحترمني، وعمرنا ما هنقفش على بعض على السوشيال ميديا".

وأضافت «آيتن عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: "لو حدث خلاف بيننا سيتصل بي على الهاتف كي نتشاجر، وهذه الكلمة كانت هزار، ولكن، كلمة ع المطبخ بتعصبني جدا".

وتابعت الفنانة آيتن عامر، أن «مصطفى كان بيعصبني ويهزر، وفي مرة من المرات كانت هناك مباراة الأهلي والزمالك، كتبت تعليقا فوجدت المتابعين يقولون لي يلا ع المطبخ والبنات مش مهمتهم خالص يتفرجوا على كرة ولا يقولوا رأيهم، أنا أكره من يقللون من دور البنات في الحياة، لأن البنت لا يقتصر دورها على المطبخ أو الزواج أو تربية الأبناء».
 

ايتن عامر مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان الفنانة ايتن عامر الاعلاميه بسمة وهبة برنامج العرافة بسمة وهبة

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