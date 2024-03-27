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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناس بتقول .. آيتن عامر تبكي في العرافة لسبب مثير

آيتن عامر
آيتن عامر

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ تجربة الطلاق من أبشع التجارب التي تمر بها أي سيدة في حياتها، موضحةً: "الناس بتقول دي احلوت، رغم إنه من أصعب التجارب".

وأضافت «آيتن عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: "الست ممكن تنور بعد الطلاق، ولكن هذا لا يحدث بسبب الطلاق، هي كانت منورة من قبل، ولكن في فترة ممكن تكون استنزفت فيها وبدأت تشعر أنها فقدت جزءًا من سلامها النفسي وصحتها وعقلها وعندما يقع الطلاق فإن السيدة تستعيد سلامها النفسي".

وتابعت الفنانة آيتن عامر، باكية: «الطلاق حدث جلل لا يستحق الفرح أو الاحتفاء أبدا، الناس عمالة تقول بتهتم بنفسها أكتر ونجحت أكتر، محدش شاف وحدتها بالليل وهي راجعة البيت مفيش ونسها وسكنها، الموضوع صعب مش سهل، والناس مش شايفة إلا الظاهر، محدش بيشوفني بفكر ازاي».

ايتن عامر بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة الفنانة ايتن عامر برنامج العرافة طلاق ايتن عامر

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