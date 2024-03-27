اتطلقتوا ليه .. آيتن عامر توجه رسالة مثيرة لـ ياسمين عبد العزيز

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ شقيقتها وفاء عامر عندما وصفت طليقها محمد عزالعرب بأنه "شخص كويس"، كانت توجه رسائل للناس، موضحةً: "بعد الانفصال، رفضت الحديث عن الأمر تماما، لأني طول عمري محبش إن حياتي الشخصية تبقى ع المشاع".

وأضافت «آيتن عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: "دايما عندي مساحة من الخصوصية أحب أن أحترمها، فعندما قالت وفاء عامر إنه إنسان جيد، كانت محقة، وإلا لم أكن لأرتبط به من البداية".

وتابعت الفنانة آيتن عامر، ان : «أما سبب الخلاف، فأنا سأكرر ما قلته لياسمين عبدالعزيز وتعرضت للانتقاد بسببه وهي الناس ملهاش علاقة أنتم اتطلقتوا ليه، ربنا يسعدك ويسعده ويعملكم الخير، وده اللي كنت مستنية الناس يقولوه ليّ، وللأسف طالته انتقادات وأنا كذلك، ومازلنا نتعرض للانتقادات حتى هذه اللحظة، والمشكلات بيننا بدأت بعد سنة من حدوث الانفصال».

