آيتن عامر تكشف سببا غير متوقع عن طلاقها

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ عدم الحب ليس سبب كل حالات الانفصال، موضحةً: «مش كل اتنين بينفصلوا بيبقى عشان بيحبوا بعض، في ناس كتير جدا ممكن ينفصلوا عشان بيحبوا بعض ومش عاوزين يكرهوا بعض».

وحول سر الدعاوى القضائية المتبادلة بينها وطليقها، أوضحت «آيتن عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «ممكن يبقى حد جنبه حد مش أمين عليه، لذلك أقول دائما يارب ارزقني الصحبة الصالحة التي تدلني على الخير».

آيتن عامر: أرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام

وتابعت الفنانة آيتن عامر، أن طليقها قد يكون لديه شخص مقرب ينصحه برفع دعاوى قضائية ضدي: «بالنسبة إليه، فمن الممكن أن أحدا ينصحه بشكل خاطئ، وأرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام جيدة حتى يتعاملان، وأرى أن هذه المساحة موجودة بيننا».