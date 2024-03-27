فستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت آيتن عامر، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأخضر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت آيتن عامر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور آيتن عامر