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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيه بإطلالة صيفية انيقة. 

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وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بنطال أنيق باللون البيج مع توب دون أكمام باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هنا الزاهد، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم فيديو هنا الزاهد

https://www.instagram.com/reel/C4_fwemKZsV/?igsh=cWliNGVpanh3dndx

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