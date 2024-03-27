فستان العيد.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

شاركت الفنانة سيرين عبد النور، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت سيرين عبد النور، مرتديه فستان طويل دون أكمام باللون الذهبي الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سيرين عبد النور، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سيرين عبد النور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سيرين عبد النور