عيون زرقاء.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها | شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة مختلفة ومميزة .

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه عباءة باللون الأسود مطرزة بالخرز الأزرق بتصميم مختلف ولافت ليكشف عن جمالها واناقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج للعيون الذي يكشف جمالها، واختارت اللون البيج الغامق للشفاه.

كما فضلت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا الزاهد